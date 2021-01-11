Министр здравоохранения Максим Степанов отмел жалобы украинцев на то, что во время локдауна из свободной продажи исчезли носки, заявив, что ими нужно было запасаться заранее, поскольку о введении жестких ограничений предупредили еще 9 декабря.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга 11 января.

"То есть мы заранее, за месяц, рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - рассказал Степанов и добавил, что носки и футболки можно заказать онлайн.

Также Степанов сообщил, что сам не в восторге от подобных ограничений, однако без них стране угрожает опасность.

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят жить обычной жизнью. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать", - сказал министр.

Отметим, что в список запрещенных к свободной продаже товаров в период жесткого карантина попали также важные в быту предметы, как мусорные пакеты, резиновые перчатки и мочалки.

Ранее "Страна" писала о том, как работает киевское метро во время локдауна.

Также мы сообщали, что правительство так и не обнародовало нормы торговли при локдауне.