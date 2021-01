Американский актер и бывший губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что действующий президент США Дональд Трамп является худшим главой государства, поскольку он пытался организовать государственный переворот.

Об том он заявил во время своего видеообращения, которое было размещено в Twitter.

Шварценеггер в начале речи напомнил, что родился в Австрии всего через два года после окончания Второй Мировой войны - и в детстве был окружен "сломленными людьми, пытавшимися с помощью алкоголя бороться с чувством вины за причастность к злейшему режиму в истории".

"Я никогда не говорил об этом публично, потому что это болезненные воспоминания. Мой отец один-два раза в неделю приходил домой пьяным - он кричал и бил нас с матерью. Но я не возлагаю всю ответственность за это лично на него, потому что то же самое со своей семьей делал наш сосед. И его сосед - и так далее", - сказал Шварценеггер.

По его словам, такое поведение было обусловлено душевными травмами. А сами травмы - вызваны воспоминаниями о том, что эти люди видели или делали во времена нацистского режима, который "начинался со лжи и нетерпимости".

Шварценеггер упомянул "Хрустальную ночь" - нападение нацистов на еврейские дома, школы и предприятия в 1938 году в Германии и Австрии - и сравнил события в Капитолии с ней.

"Среда (6 января, день протестов и штурма Капитолия - Ред.) была Хрустальной ночью прямо здесь, в Соединенных Штатах"... Разбитые стекла были в окнах Капитолия Соединенных Штатов. Но нападавшие не просто разбили окна Капитолия, она разрушили идеи, которые мы считали само собой разумеющимися... Они попирали сами принципы, на которых была основана наша страна... Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи", - сказал актер.

По его словам, президент Трамп провалился как лидер.

"Он запомнится как самый худший президент в истории", - заявил Шварцнеггер.

По словам актера, Трамп вскоре будет забыт "как нерелевантный твит", а сами США выйдут из нынешнего кризиса более сильными, как рыцарский меч. После этого актер взял в руки меч из картины "Конан-варвар".

"Чем больше она закаляется, тем крепче становится. Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч. Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны", - добавил он.

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5