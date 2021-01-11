Сегодня, 11 января, скандальный застройщик и экс-нардеп Максим Микитась, которого взяли под стражу по обвинению в похищении человека, будет обжаловать решение суда о мере пресечения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Если суд высшей инстанции оставит его под стражей, то это означает что почти два ближайших месяца Микитась проведет за решеткой.

Напомним, решение об аресте застройщика было принято в Шевченковском райсуде Киева в четверг, 31 декабря, - его заключили под стражу без альтернативы внесения залога.

Как сообщалось, Микитася подозревают в причастности к заказному похищению человека и вымогательстве денег у киевского юриста компании, которая в прошлом оказывала юридические услуги скандальному застройщику. Инцидент произошел 8 декабря, "Страна" подробно о нем рассказывала.

Также Микитась является фигурантом еще одного дела, где он обвиняется в завладении 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. При этом в начале декабря Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася из СИЗО, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.