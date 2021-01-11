В Грузии лидер правящей партии "Грузинская мечта" миллиардер Бидзина Иванишвили объявил об уходе из политики.

Об этом со ссылкой на заявление политика пишет "Интерфакс".

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - заявил Иванишвили.

Причиной такого решения Бидзина Иванишвили назвал возраст: скоро ему исполнится 65 лет. Он намерен вернуться к жизни, которую вел перед тем, как пришел в политику в 2011 году.

Иванишвили заявил, что, по его мнению, его уход не ослабит партию, а наоборот еще больше усилит, сделает ее жизнеспособной и мотивированной, сделает власть в Грузии более энергичной.

"Я уверен, что грузинский народ так же оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - заявил Иванишвили.

Напомним, 31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта".

После этого лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказались признать итоги выборов и начали протесты.