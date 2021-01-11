Конгрессмен Джейсон Кроу от партии демократов заявил, что в США по факту штурма Капитолия было открыто 25 уголовных дел. Участников беспорядков обвиняют во внутреннем терроризме.

Об этом говорится в распространенном заявлении законодателя, передает ТАСС.

"Министр Маккарти сообщил, что в связи с нападением на Капитолий было заведено не менее 25 дел по внутреннему терроризму. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники, что говорит о том, что серьезное бедствие удалось предотвратить", - сказал он.

При этом, по словам Кроу, в министерстве обороны знают о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.

Напомним, к инаугурации Байдена Капитолий обнесут двухметровым забором, охранять здание будут 6,2 тысячи нацгвардейцев.

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