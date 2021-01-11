Новый украинский локдаун стал во многом пародией на это явление - по крайней мере, как его понимают во всем мире.

Проблем было главным образом две. Карантин ужесточили за три дня до конца новогодних выходных. Поэтому не прекратились ни массовые гулянья, ни гигантские очереди на горнолыжных курортах. Полиция в эти процессы не вмешивается.

Вторая история - с запрещенными к торговле товарами. Их список оказался столь неадекватным, что супермаркеты откровенно саботировали запрет.

Пока единственный выхлоп от новых карантинных ограничений - это закрытие малого и среднего бизнеса, общепита, спортзалов и непродовольственных магазинов (да и то не всех).

Таким образом локдаун развивается уже по привычному для Украины сценарию - профанации. Что видно и по статистике, которая фиксирует рекордное падение заболеваемости.

"Страна" разбиралась, как прошли первые выходные на строгом карантине.

Магазинный саботаж

Еще с утра 8 января - то есть в первый день новых ограничений - "Страна" отправилась по заведениям торговли, чтобы посмотреть, как соблюдаются запреты.

Сразу выяснилось, что список товаров, которые запрещены к продаже во время локдауна, доступен на магазинных полках. Речь о носках, батарейках, косметике, книгах, канцелярии и других.

Правда, во многих супермаркетах их демонстративно "перекрестили" красными лентами, повесив табличку, что товар не продается. Однако никто не мешал брать нужные предметы с полок и пробивать их на кассе.

По крайней мере, корреспонденты "Страны" смогли это без проблем сделать. Да и в соцсетях пользователи провернули ту же схему.

Но больше всех отличилась опять сеть "Эпицентр".

Одни гипермаркеты выставили на улицы кассы и начали торговать разрешенными товарами: то есть продуктами, бытовой химией, кормами и так далее. Хотя работать могли только те магазины, где указанных товаров - не менее 60%.

Другие магазины "Эпицентра" вообще пробивали и выдавали все товары через кассу, оформляя их как заказ на доставку. Кстати, так же делали в супермаркете косметики "Watsons".

То есть в общем и целом супермаркеты, а также специализированные магазины из ситуации выходили. Но вопрос, зачем вообще было ограничивать торговлю в универсальных магазинах, позволяя им торговать одними товарами и запрещая - другими?

Чем носки или колготки с точки зрения угрозы коронавируса опаснее водки или колбасы? Это, пожалуй, главный вопрос нынешнего локдауна.

В Минздраве объясняют очень путано. Мол, таким образом хотели вызвать меньший приток покупателей в супермаркеты. И в ответ "наезжают" на самих людей - почему они заранее не запаслись носками?

"Мы заранее, за месяц, рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - заявил министр Максим Степанов.

Проблема в том, что такие соображения - вредно или нет покупать носки на карантине - не подкреплены никакими расчетами. По крайней мере, МОЗ их не озвучил.

Но с тем же успехом - на глаз, как и чиновники - можно сказать, что никто в супермаркеты не ходит только за батарейками или шариковыми ручками. Эти товары покупают "в нагрузку" к продуктам и другим предметам первой необходимости.

Поэтому запрещать торговлю сопутствующими товарами было явно странным решением. Таким себе украинским ноу-хау - вроде запрета на посещение парков минувшей весной. Которое позже сами же власти назвали неэффективным и признали, что хотели только запугать население.

Локдаун-движ в Киеве и Буковели

Еще более дико такие ограничения смотрелись на фоне народных гуляний в последние дни праздников.

На главной елке страны, возле Софийского собора в Киеве, вечером 8 января было настоящее столпотворение. Дети, взрослые, пони, переодетые Деды Морозы, Свинки Пеппы и Миньоны - такого веселого локдауна еще не было.

Рядом со всем этим великолепием работал киоск, где разливали глинтвейн. Интересно, что под эти цели приспособили кофейную точку, которая стояла через 10-15 метров от основного "движа". А вот ярмарка, где продавали горячий напиток ранее, была показательно закрыта.

Поэтому в единственный "оплот глинтвейна" выстроилась немалая очередь.

Нечто подобное происходило не только в центре столицы. Работали катки по всему Киеву. Например, этот у Дворца "Украина".

Еще один мега-движ был зафиксирован в Буковели, куда украинцы отправились покататься на лыжах (этого решили не запрещать). Также там на праздники отдыхал и Зеленский.

Интернет облетело видео, как в очереди на подъемники толпится невообразимое количество людей - разумеется, все это без масок и дистанции.

Можно только догадываться, что происходило на остальных лыжных курортах Карпат.

Возвращаясь к Киеву - в первый будний день после праздников на полную силу заработал транспорт. В метро закономерно происходит столпотворение - хотя все люди в основном в масках. Напомним, власти столицы еще на прошлой неделе говорили, что вход в подземку может быть ограничен. Пока этого не наблюдается.

То есть вообще не совсем понятно, какой эффект даст локдаун, во время которого столько возможностей для мобильности населения и столпотворений.

При этом статистика коронавируса в Украине удивительным образом продолжает падать.

Что происходит с цифрами

Количество заболевших в январе уже четыре раза опускалось ниже пяти тысяч случаев. Это невиданное падение заболеваемости, которого нет даже в странах, где уже идет вакцинация. По сути мы упали на уровень начала октября.

Минздрав уже не скрывает, что связано это с уменьшением числа тестов. А тех, в свою очередь, делают меньше, потому что люди, мол, меньше обращаются за помощью.

То есть коронавирус в Украине после целого месяца без всякого локдауна почему-то идет на спад.

Почему это скорее всего не так - "Страна" уже анализировала. Вкратце - пока в стране как бы падает заболеваемость, почему-то резко растет смертность (на 15%) и количество госпитализаций (на 35%).

В МОЗ сперва обещали, что количество заболевших начнет расти после новогодних праздников. Однако, как видим по 11 января, число заболевших опять рекордно низкое.

Потом прогнозы изменились: министр Максим Степанов сказал, что основной прирост ожидается через две недели после праздников - то есть как раз примерно под середину или конец локдауна. Это объясняется тем, что после заражения должен пройти инкубационный период.

Однако с оглядкой на малодостоверную статистику по декабрю, не приходится ждать и каких-то релевантных данных в январе. Хотя бы потому, что властям трудно будет объяснить резкий рост заболеваемости сразу после выхода из карантина.

Как показал ноябрьский "локдаун выходного дня", сразу после него Минздрав начал гнать статистику вниз и не может остановиться до сих пор. Хотя по логике уже должен был пойти рост. Зимние народные гуляния начались еще с 19 декабря, когда установили главную елку страны в Киеве и такие же - в других городах.

С тех пор прошло куда больше двух недель, чего достаточно для проявления вируса. Но он почему-то еще не проявился. По крайней мере, в статистику Минздрава он пробраться не смог.