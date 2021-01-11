В Армении представители оппозиционных сил пытались сорвать вылет премьер-министра Николы Пашиняна в Москву. Полиции пришлось перекрыть дорогу к ереванскому аэропорту "Звартноц".

Об этом сообщает Para.tv.

Несколько десятков оппозиционеров собрались около аэропорта рано утром в понедельник, 11 января, пытаясь не допустить к нему премьер-министра. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы прекратить акцию протеста.

Чуть позже один из митингующих потребовал от полицейских, чтобы им разрешили пройти шествием к аэропорту, но этого стражи порядка не допустили.

Напомним, сегодня состоятся переговоры премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента России Владимира Путина. В ходе встречи стороны обсудят реализацию заявления по Карабаху, принятого два месяца назад. Также Путин проведет беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Страна" также рассказывала, что 10 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.