На этой неделе в Украину зайдет холодный арктический воздух, который принесет похолодание. Его пик ожидают на 15-18 января. На ближайших выходных в Киеве обещают до -16. Холоднее всего будет на севере и востоке. В Харькове ночью температура опустится до -21, а в Луганске и вовсе до рекордных -26.

Если в середине недели в Украине пройдут мокрые снегопады, местами со штормом и гололедом, то перед Крещением установится ясная и морозная погода.

Собрали прогноз погоды на ближайшую неделю по дням и регионам.

Что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что грядущее похолодание спровоцирует холодная воздушная масса арктического происхождения. Она поменяет погоду постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем умеренных морозов, а потом дойдет и до сильных.

11-12 января погоду в Украине будет определять антициклоническое поле. Днем еще холода не будет, а вот ночью он начнет ощущаться.

13 января погоду на юго-востоке Украины усложнит циклон. Он принесет снег с даже дождем (потому что днем ​​на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло), налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер. Этот циклон захватит Днепропетровскую, Сумскую область и Запорожье. Но продлится недолго.

13-14 января северный циклон начнут ощущать на себе западные и северные области. Температура опустится ниже нуля, будет срываться снег.

Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января. В ночные часы температура опустится до -14...-20.

А, по данным Укргидрометцентра, в среду начнется снег. Он пойдет над Киевом, Черниговом, Харьковом, Луганском, Донецком, Житомиром, западом Украины. А вот на юге будут дожди.

Погода на 13 января. Прогноз Укргидрометцентра

В четверг, 14 января, на западе днем до -4...-8 (ночью -4...-8). На юге -1...-4 (ночью -2...-4). На востоке от -1 до -7 (ночью -1...-9).

Холоднее всего будет на севере: в Сумской, Житомирской, Харьковской областях. Там ударят морозы до -8...-14.

В Киеве в четверг обещают -9...-11. Снег.

Погода на 14 января. Прогноз Укргидрометцентра

В пятницу, 15 января, морозы д -10...-12 доберутся и до центральных и западных областей.

По данным Gismeteo, пик холода в Киеве придется на ближайшие выходные. Морозы захватят и пятницу, 15 января. В эти дни обещают до -10...-16. А ночью в субботу и воскресенье до -18...-19. После этого начнет теплеть и уже 20 января в Киеве днем ожидают 0 градусов.

Прогноз погоды в Киеве от Gismeteo

Холоднее всего будет на севере и востоке. Так, в Луганске ждут настоящие крещенские морозы. Ночью с 17 по 19 января температура опустится до -22...-26. Днем -11...-17. Причем на Крещенье установится ясная погода.

В Донецке в эти же дни ожидают -20...-24.

В Харькове максимальный мороз: -21 ночью и -14 днем.

В Житомире до -20 ночью и до - 17 днем (с 15 по 17 января). Во Львове в эти же даты до -18 ночью и до -12 днем. В Карпатах (Яремче, Яблуница) в пик холода ночью -21, днем -14.

В Москве обещают до -27

Ранее мы уже писали, что арктические массы придут в Москву на день раньше, чем в Киев. На этой неделе в российской столице температура воздуха опустится до аномально низких значений. В ночь на вторник, 12 января, в Москве похолодает до -20...-25, местами до -27.

Спустя пару дней частично эти холода со снегом переместятся в украинскую столицу. То есть погода в Москве будет маркером и для Украины.

Что пишут в соцсетях

В сети уже пишут, что готовятся к морозам. Так, экс-нардеп Татьяна Черновол, которую подозревают в убийстве на Майдане, написала, что утепляла розы и персики в своем саду советскими шубками и китайскими куртками и похвасталась фото.

"На неделе ожидается 21 мороза. А сад, розы и персики, это не только красота, это постоянный бой за их выживание. Сегодня утепляла розы - надевала в старенькие пальто нескольких поколений моей семьи. Вытащили из мешков советские плюшевые шубки и колхозные кухвайки, и китайские куртки ... И так каждую зиму. Удобно. Весной раздеваю их, одежду - в мешки и на чердак. Однако, скажу вам, одеть эти проклятые кусты - подвиг. Сначала их надо связать, но они все равно тебя подерут своими колючками. А еще их надо побрызгать от грибка, посыпать пеплом, обернуть у корня землей и листьями.

Целый день мороки. На фото те же клумбы и розы летом и сейчас. Себя сегодняшнюю не публикуют, потому что, как чучело. Когда имеешь дело с большими плетистыми кустами вся одежда обречена быть разорвана шипами".