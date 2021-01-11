На VIII съезде Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын был избран ее генеральным секретарем.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Участники съезда изменили устав партии и вернули Исполнительному политическому совету название "секретариат". После этого должность Ким Чен Ына переименовали из председателя в генерального секретаря.

Во время выступления на съезде Ким Чен Ын заявил, что главным врагом КНДР являются Соединенные Штаты.

"Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития", - сказал он.

В связи с этим, по словам лидера КНДР, Пхеньян намерен укрепить двусторонние отношения с Москвой.

Съезд партии проходил шесть дней. По данным ВС Южной Кореи, поздно вечером 10 января в Пхеньяне прошел военный парад в честь съезда.

Напомним, во время открытия съезда Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена увеличить радиус действия своих ядерных боеголовок до 15 тысяч км.

До этого "Страна" рассказывала, что Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом только рукописным текстом, который заменил традиционное новогоднее выступление.