По состоянию на утро понедельника, 11 января, продолжаются ремонтные работы на участке разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 11 января бригадами Лубенского ЛПУМГ продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода. Всего к работам привлечено 30 человек и 6 единиц техники", - сообщили спасатели.

По данным ГСЧС, еще в воскресенье, 10 января, подача газа была восстановлена во всех 17 населенных пунктах.

Напомним, что 9 января, в поле вблизи села Халепцы Лубенского района произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением. А в 16:05 была перекрыта подача газа на данный участок.

Позже стало известно, что взрыв газопровода под Полтавой оставил без газа села. Согласно предварительной информации, взрыв затронул ГРС "Новаки" и "Вишневое".