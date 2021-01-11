По состоянию на утро понедельника, 11 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 4 288 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 1 119 314. Из них 19 835 оказались летальными (+68 за сутки). Выздоровело уже 796 417 пациентов (+4 819). В Украине провели уже 5 781 951 ПЦР-тест на коронавирус. За прошлые сутки протестировали 16 061 человека (методом ПЦР - 12 043, методом ИФА - 4 018).

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской области (458), Киеве (371), Киевской (365), Одесской (312) и Николаевской (293) областях.

Сегодня уже четвертый раз в новом году показатели по коронавирусу в Украине падают до уровня октября, то есть ниже отметки в 5 тысяч новых случаев за сутки.

Напомним, в Минздраве прогнозируют скачок числа новых случаев коронавируса в Украине уже на этой неделе.

Также мы писали о том, что в мире уже больше 90 миллионов человек заразились коронавирусом.