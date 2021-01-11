В Южной Корее вакцину от коронавируса всем гражданам предоставят бесплатно. Прививки начнут делать с февраля 2021 года.

Об этом со ссылкой на президента Республики Корея Мун Чжэ Ина пишет "Интерфакс".

"Правительство позаботится о том, чтобы все люди были привиты бесплатно в соответствии с приоритетами", - заявил Мун Чжэ Ин.

Вакцинация в стране начнется с февраля. По словам президента, Южной Кореи, 2021 год станет для страны годом "выздоровления" от коронавирусного кризиса.

Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн сообщил журналистам, что Сеул заключил соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.

Pfizer в соответствии с соглашением поставит препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen - для 6 миллионов. Позднее офис президента Южной Кореи сообщил, что компания Moderna поставит в страну новые дозы вакцины против коронавируса для 20 млн человек, начиная со второго квартала следующего года.

В конце ноябре КНДР блокировала границу с Южной Кореей, чтобы не пропустить коронавирус.

Также мы писали о том, что разведка Южной Кореи сообщила об ужасах борьбы с коронавирусом в КНДР и казнях чиновников.