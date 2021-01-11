В воскресенье, 10 января, в доме престарелых умерла сестра 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего Нэнси Буш Эллис. Причиной стали осложнения коронавируса.

Об этом со ссылкой на ее сына сообщает The New York Times.

Нэнси Буш Эллис умерла на 95-м году жизни от осложнений Covid-19. Это случилось в доме престарелых в Конкорде, штат Массачусетс.

30 декабря ее госпитализировали с лихорадкой и положительным результатом теста на коронавирус. В течение нескольких дней ее симптомы исчезли, но общее состояние здоровья продолжило ухудшаться.

Нэнси Буш Эллис - сестра 41-го президента США и тетя 43-го президента Джорджа Буша-младшего.

Напомним, в Киеве от коронавируса умер экс-глава Деснянского района.

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