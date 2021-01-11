В воскресенье, 10 января, в Праге прошли массовые протесты против ужесточения карантина. В акции, по информации полиции, поучаствовали более двух тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

Многие протестанты не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. У некоторых из них были транспоранты с лозунгами: "Остановите коронавирусный террор" и "Мы не овцы". В числе организаторов акции - владельцы ресторанного бизнеса и фитнес-тренеры. Гостиницы и культурные заведения закрыты в Чехии с середины октября. Среди выступивших на митинге с речью был и экс-президент Чехии Вацлав Клаус.

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун, по утверждению протестантов, будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей.

Отметим, 7 января правительство Чехии объявило о продлении действующего в стране с 22 октября локдауна как минимум до 22 января. В соответствии с карантинными правилами, в общественных местах чехам запрещено встречаться более чем с одним человеком. Кроме того, с 21:00 до 05:00 в стране действует комендантский час.

Напомним, неделю назад в Чехии протестующие против карантина принесли к дому премьера гроб и унитаз.

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