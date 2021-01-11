Сегодня Трамп даст первую после штурма Капитолия пресс-конференцию и прокомментирует свой бан в соцсетях
В понедельник, 11 января, действующий президент США Дональд Трамп планирует провести первую после штурма его сторонниками Капитолия пресс-конференцию.
Об этом сообщает CBS News.
Общественность впервые после беспорядков в Вашингтоне будет иметь возможность увидеть президента. Трамп выступит с комментариями по поводу его блокировки крупными технологическими компаниями.
Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии в понедельник, 11 января, внесут на рассмотрение законодателям статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
Также мы писали о том, почему Трампа забанили во всех соцсетях и что теперь будет со свободой слова в интернете.
Кроме того, мы публиковали полный список из 12 платформ и соцсетей, которые уже заблокировали Трампа.