На досрочных выборах президента Кыргызстана, которые проходили в воскресенье, 10 января, победу одерживает Садыр Жапаров, ранее исполнявший обязанности премьер-министра и президента.

Об этом сообщает ТАСС.

По итогам подсчета всех бюллетеней в столице страны Бишкеке Жапаров набирает 52,13%. Всего Жапаров получил 79,20% голосов, согласно данным с 98,02% избирательных участков по стране и за рубежом. На втором месте в столице оказался Бабыржан Тольбаев, который получил 8,53%. В масштабах страны вторым стал Адахан Мадумаров с показателем 6,69% голосов.

По последним данным, явка на выборах составила 39,75%. Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, за президентскую форму высказались 80,99% проголосовавших после обработки данных с 97,82% участков. Явка на референдуме составила 39,88%.

Напомним, в выборах президента участвовали 17 кандидатов. Лидирующий по итогам голосования Жапаров стал и.о. президента в октябре 2020 года, после отставки Сооронбая Жээнбекова на фоне протестов в стране.

В ноябре и.о. президента сложил с себя полномочия и таким образом обошел конституционный запрет на участие в выборах.