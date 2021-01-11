По состоянию на утро понедельника, 11 января, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным университета, на текущий момент в мире зарегистрировано 90 260 464 случая заражения Covid-19. Число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний составило 1 934 605 человек. Выздоровели почти 50 миллионов человек.

В число стран с 5 млн и более заражений Covid-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 22 404 481 инфицированный Covid-19, зафиксировано 374 304 летальных исхода.

Напомним, бессимптомные носители коронавируса в ответе за половину случаев передачи инфекции.

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