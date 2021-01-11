Власти США отменили внутренние ограничения на сотрудничество с Тайванем.

Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента Майка Помпео.

"Сегодня я объявляю, что отменяю все ограничения. Отныне американским ведомствам следует считать прошлые рекомендации Госдепа об отношениях с Тайванем недействительными", - заявил Помпео.

Он отметил, что Госдеп долгие годы вводил сложные внутренние ограничения, которые регулировали взаимодействие американских дипломатов с их коллегами с Тайваня, а правительство США принимало их в одностороннем порядке, чтобы утихомирить Китай, который считает Тайвань своей провинцией. "Больше этого не будет", - подчеркнул Помпео.

"Правительство Соединенных Штатов поддерживает отношения с неофициальным партнерами по всему миру, и Тайвань не исключение. Наши две демократии разделяют общие ценности свободы личности, верховенства закона и уважения человеческого достоинства", - говорится в заявлении.

В Твиттере Министерства иностранных дел Тайваня отреагировали на решение США: "Более тесное партнерство между Тайванем и США основывается на общих ценностях, общих интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию".

Напомним, официально дипломатические отношения с Тайванем в Белом доме прекратили еще в 1979 году. В то же время в том же году американский Конгресс принял "Закон о взаимоотношениях с Тайванем", согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова.

Ранее мы писали, что США укрепляют экономические отношения с Тайванем в обход КНР.

Также сообщалось, что китайский и тайваньский дипломаты устроили драку на Фиджи.