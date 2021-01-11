Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш снова заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Не думал, что это повторится ... Но сегодня вновь получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.

Также он попросил жителей области ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

Напомним, в августе председатель Тернопольской ОГА Труш уже заражался коронавирусом.

За минувшие сутки в Тернопольской области были зафиксированы 150 новых случаев коронавируса, 6 летальных случаев, выздоровели - 86 человек. За все время пандемии в Тернопольской области заболели 35 138 человек, летальных случаев - 485.

Всего в Украине по состоянию на 10 января подтверждены 1 115 026 случаев COVID-19, более 791 тыс. человек выздоровели, 19 767 - умерли.