В воскресенье, 10 января, в Индонезии стала известна возможная причина крушения пассажирского самолета Boeing 737-524.

Об этом сообщает новостной портал Detik.

Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади рассказал, что разбившийся самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", - отметили в материале Кроме того, "все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность", указал представитель ведомства.

К тому же, как отметил Сэптиади, "видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки".

Напомним, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров 9 января, спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду.

Во время крушения погибло на разбившемся лайнере находились 65 человек. Все пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.