Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай рассказал о своих романтических отношениях.

Об этом он сообщил в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Отрывок из передачи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Говоря об увлечении музыкой, 16-летний Николай рассказал, что семь лет занимается игрой на фортепьяно. По словам его отца, сын может сыграть произведения композитора Сергея Рахманинова, которые стали камнем преткновения между ними.

"Для вас [играет] или, может быть, для дамы сердца?" — поинтересовалась Аскер-заде. "Ну это еще такую даму нужно найти, которая бы Рахманинова любила", — вмешался президент. "Для дамы сердца есть другой репертуар", — признался в свою очередь Николай.

Говоря о том, какой репертуар он приготовил для возлюбленной, Николай заявил, что речь идет о музыке более романтической направленности. Глава Беларуси добавил, что не знает, какую музыку его сын будет играть для своей девушки.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал как зовут его собаку, которая лежит на столе.

Также Лукашенко назвал Путина другом, а с Зеленским "не стал бы здороваться с колена".