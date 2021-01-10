Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что планирует уговорить чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова провести еще один бой.

Об этом он сообщил в эфире ESPN.

"Если мы говорим о деньгах, то Хабиб уже может не работать до конца жизни. Денег у него выше крыши. Но при этом он все еще способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги", - рассказал Уайт, отметив, что в скором времени проведет встречу с россиянином.

Также он добавил, что он пока не может предполагать, как пройдет данная встреча.

"Я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Хотя как фан единоборств, я хочу, чтобы он дрался еще десять раз", - добавил Дана Уайт.

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0 и объявил о завершении карьеры.

Также "Страна" сообщала, что в 2019 году Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом в UFC. Детали контракта россиянина сообщил его администратор Али Абдель-Азис.