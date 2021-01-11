На досрочных выборах президента Киргизии с результатом 79,3% голосов избирателей побеждает Садыр Жапаров. Напомним, что после беспорядков, вспыхнувших вслед за парламентскими выборами, прежний президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

По данным сайта ЦИК республики, Жапаров набрал 79,3% голосов, вторым идет оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,58%, третьим с 2,28% - Бабыржан Тольбаев.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 по местному времени и закрылись в 20:00. В день голосования функционировали 2 тыс. 474 участка, из них 48 в 28 странах мира. В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека. За рубежом смогут проголосовать 49 тыс. 479 граждан Киргизии.

Претендентами на пост президента Киргизии являются 17 человек. Среди них Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Также на пост главы страны претендовал экс-глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.

Одновременно с досрочными выборами президента Киргизии проходит референдум по вопросу о форме правления в стран.

В интервью "Коммерсанту" Жапаров, который еще несколько месяцев назад сидел в тюрьме, рассказал о том, как ему удалось прийти к власти и как он относится к России.

По его словам, второй раз его посадили в 2017 году, чтобы он не мог участвовать в президентских выборах. Однако именно в тюрьме Жапаров начал "через соцсети работать с народом".

"Создавал группы в "Одноклассниках", в Facebook, в Instagram. Я собрал контакты людей в WhatsApp и создал там более 50 групп — одна группа вмещает 256 контактов. Через эти группы я распространял информацию про Кумтор, про мою работу. Так я за три с половиной года до всего народа дошел", - рассказал политик.

"Я за те три с половиной года, что сидел в тюрьме, помогал простым гражданам, преступникам не помогал. Больше ста человек, которые ко мне обращались, вышли из тюрьмы, пока я сидел", - сказал Жапаров.

"В тюрьме ты 24 часа в сутки свободный человек: свободное время есть. Вот таким образом я сделал революцию из тюрьмы", - заявил он.

По его словам, Запад, Россия и Китай пытаются перетянуть Киргизию на свою сторону. Но союзником по-прежнему будет оставаться Россия.

"70 лет мы с Россией жили в СССР, в одном государстве. После распада Советского Союза в течение 30 лет у нас стратегическим партнером, союзником была Россия. Она им и остается", - сказал Жапаров.

Напомним, протесты в Кыргызстане вспыхнули 5 октября на почве несогласия с итогами парламентских выборов. 14 ноября депутаты парламента Кыргызстана на внеочередном заседании утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны.

15 октября премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров получил полномочия президента республики.