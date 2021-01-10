Личный врач Папы Римского Франциска, который принял отставку главы белорусских католиков умер от осложнений коронавируса.

Об этом сообщает издание Vatican News в воскресенье, 10 января.

"Смерть наступила от осложнений, связанных с Covid-19", - рассказали в материале, отметив, что Фабрицио Соккорси был личным врачом Папы с 2015 года.

К тому же отмечается, что 78-летний медик имел онкологическое заболевание.

Напомним, что Папа Римский рассказал, когда он сделает прививку от Covid-19. В частности, вакцину от коронавируса он должен получить на следующей неделе в Ватикане.

Также "Страна" сообщала, что Папа Римский раскритиковал противников масок и карантина, который власти вводят для избежания распространения коронавируса. По мнению понтифика, эти люди думают только о себе.