Глава Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал пользоваться мессенджером Signal вместо WhatsApp, так как последний изменил политику конфиденциальности из-за чего данные пользователей будет передаться в Facebook.

Об этом сообщил Business Insider.

WhatsApp начнет передавать Facebook данные, которые включают регистрационную информацию об учетной записи (в том числе номер телефона), транзакциях, услугах и взаимодействиях с другими людьми.

Кроме того, Facebook будет получать информацию о мобильных устройствах пользователей и IP-адресах, говорится на сайте WhatsApp. Эти изменения вступят в силу 8 февраля. При этом пользователи должны будут их принять или отказаться от использования приложения.

Из-за новой политики конфиденциальности многие пользователи начали удалять свои учётные записи WhatsApp и переходить на альтернативные приложения для обмена зашифрованными сообщениями, такие как Signal и Telegram, отмечает издание.

"Signal и Telegram являются лучшей альтернативой, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности", — написал на своей странице в Twitter редактор TechCrunch Майк Бутчер.

Илон Маск также рекомендовал своим подписчикам отказаться от использования сервисов Facebook. "Используйте Signal", — написал он на своей странице в Twitter.

Девятью часами ранее предприниматель опубликовал шуточный твит о том, что запуск Facebook для оценки фотографий студенток вызвал эффект домино и привёл к захвату Капитолия.

Напомним, ранее Павел Дуров заявил, что из-за новой политики WhatsApp пользователи уходят в Telegram.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему в мире начали отказываться от WhatsApp.