В Черкассах вместо ремонтных работ яму на дороге решили залатать с помощью расписного ковра.

Соответствующее фото публикуют в социальных сетях.

Такой "ремонт" сделали вблизи ТЦ "Гранд Маркет" на Мытнице, там застелили ковром яму на дороге и чтобы его не унесло ветром, края закрепили тяжелыми камнями.

В данный момент, автор такого нестандартного решения для борьбы с ямами в Черкассах неизвестен. В соцсетях пользователи шутят, что остался предмет после неудачной "парковки" героя мультфильма "Аладдин".

Напомним, что стоимость километра среднего ремонта украинских дорог в 2020-м году выросла почти в два раза. В частности, цена сейчас 11,193 миллионов гривен, что на 91,6% больше прошлогоднего показателя.

Также "Страна" сообщала, что Укравтодор собирается потратить на ремонт дорог 10% бюджета Украины. К тому же есть финансирование от международных финансовых организаций (4,4 млрд грн) и отдельные бюджетные программы (около 2 млрд грн).