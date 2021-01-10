После новогодних праздников люди испытывают тоску, близкую к депрессии, возвращаясь на рабочие места. Как избежать такого состояния раскрыл российский психолог Сергей Ланг.

Об этом он рассказал в эфире "Пятого канала".

"В первую очередь важно создавать правильный настрой на продуктивность", - отметил эксперт. В таком случае рабочие дела будут удаваться легче и отношение к напряженному графику изменится.

Также нужно пересмотреть рацион питания и сделать его более полезным. Благодаря сбалансированному питанию, мозг начинает работать активнее, а организм медленнее устает.

"Побольше витаминов, фруктов и овощей. Лучше снизить употребление мяса в пользу рыбы", - рассказал российский психолог.

К тому же следует уделить внимание занятию спортом: даже разминка в течение 15-20 поможет взбодриться. Не стоит забывать и об отдыхе, напомнил эксперт. Быстрое погружение в умственную или физическую работу после длительных праздником может привести к выгоранию. По словам Ланга, для этого нужно 30-40 минут в день побыть одному, наедине со своими мыслями.

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