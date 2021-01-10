Создатель Телеграма Павел Дуров считает монополию Apple и Google более опасной, чем блокировки в Твиттер.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, сможет ли он гарантировать, что Telegram в ситуации, подобной той, что возникла с Parler, останется доступным.

Он заявил, что в условиях выбора между сервисами Apple и Google лучше переходить с iOS (операционная система для iPhonе и для других гаджетов Apple) на Android.

"Apple более опасна из этих двух компаний, потому что может полностью ограничить используемые вами приложения, в то время как на Android вы можете сами устанавливать программы через APK", — написал Дуров.

Также он добавил, что команда Telegram продолжает работать над многофункциональным веб-приложением для Safari, которое должно помочь пользователям iPhone использовать мессенджер даже в случае блокировки в App Store.

Отметим, что сейчас на iPhonе и на других гаджетах Apple можно скачивать приложения только через App Store.

Напомним, ранее соцсеть Parler, которая стала популярной у сторонников Трампа после его блокировки в Twitter, была удалена из App Store и Google Play.

Кроме того, Amazon решила отключить соцсеть от своего облачного сервиса в течение суток.