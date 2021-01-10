Заведующий по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабинета Министров Украины Андрей Юраш показал, как пьет кофе в новом халате, который ему подарила дизайнер Оксана Караванская.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Кажется обычный утренний кофе... но на самом деле это не совсем так. Это кофе, который я пью, наряженный в новый шлафрок от Оксаны Караванской! Это подарок, который меняет не только эстетику, но и вкус кофе", - написал Юраш.

По его словам, он ждал подарок два года.

"Два года дар ждал, чтобы попасть в мои руки: и вот он на мне и в моей духовной ауре. Новый шлафрок - и совершенно новые впечатления и ощущения! Безграничность благодарности самой талантливой гуру-дизайнерше!￼", - заявил он.

Юраша называют "отцом Томоса" - во времена Порошенко он возглавлял департамент по делам религий в Минкульте и активно занимался созданием ПЦУ.

В конце сентября прошлого года он возглавил Отдел по вопросам этнонациональной политики и религий в рамках секретариата Кабмина. Мы подробно писали о том, что это означает для религиозной политике в стране.

Ранее мы писали, что "отец Томоса" Андрей Юраш стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно.