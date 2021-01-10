В воскресенье, 10 января, доктор Комаровский рассказал о пищевой безопасности и объяснил, как правильно пользоваться разделочными досками.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, доктор советует иметь в доме разноцветные разделочные доски для:

сырого мяса - красная;

готового мяса - желтая;

сырой рыбы - синяя;

овощей - коричневая;

салата и фруктов - зеленая;

выпечки и молочных продуктов - серая.

"Если вы научитесь правильно пользоваться цветными разделочными досками, то сможете значительно уменьшить риск пищевых отравлений", - добавил доктор.

К тому же, он посоветовал мыть и убирать доску после каждого ее использования.



Напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, как сформировать здоровые пищевые привычки без телефонов и сериалов. Для этого нужно выбрать хотя бы одну из характеристик здорового пищевого поведения и попробовать практиковать ее ежедневно.

Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, как влияет сочетание продуктов питания на развитие слабоумия. Оно обычно включает сочетание переработанного мяса с хлебом, картофелем и супами, а не свежими овощами.