Доктор Комаровский рассказал, как правильно использовать цветные разделочные доски
В воскресенье, 10 января, доктор Комаровский рассказал о пищевой безопасности и объяснил, как правильно пользоваться разделочными досками.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
В частности, доктор советует иметь в доме разноцветные разделочные доски для:
- сырого мяса - красная;
- готового мяса - желтая;
- сырой рыбы - синяя;
- овощей - коричневая;
- салата и фруктов - зеленая;
- выпечки и молочных продуктов - серая.
"Если вы научитесь правильно пользоваться цветными разделочными досками, то сможете значительно уменьшить риск пищевых отравлений", - добавил доктор.
К тому же, он посоветовал мыть и убирать доску после каждого ее использования.
Напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, как сформировать здоровые пищевые привычки без телефонов и сериалов. Для этого нужно выбрать хотя бы одну из характеристик здорового пищевого поведения и попробовать практиковать ее ежедневно.
Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, как влияет сочетание продуктов питания на развитие слабоумия. Оно обычно включает сочетание переработанного мяса с хлебом, картофелем и супами, а не свежими овощами.