Во Львовской области спасатели оказали помощь разу четырем травмированным лыжникам. Двое из них пострадали на горнолыжных трассах горы Тростян, остальные на курорте в области горы Высокий Верх.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"Двое лыжников пострадали на горнолыжных трассах горы Тростян. Один из них житель г. Николаев 1987 года рождения, получил травму левой ноги. Второй парень, который родился в 2011 году, житель г. Днепр, травмировал правую ногу", - сообщили в пресс-центре.

Также на горе Высокий Верх оказали помощь двум пострадавшим туристам, один из них - 10-летняя девочка, которая получила травму спины.

Спасатели обеспечили домедицинскую помощь пострадавшим и безопасный спуск к подножию гор, где передали их врачам для оказания дальнейшей помощи.



Напомним, что в Карпатах нашли одинокую туристку, которая потерялась в первый день нового года. При помощи мобильной связи спасатели нашли туристку и сумели привести ее в безопасное место.

Также "Страна" сообщала, что спасатели отыскали потерявшегося после покорения Говерлы туриста живым. В частности, на поиски отправились четверо спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения.