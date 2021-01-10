На следующей неделе в Украину придет холодная воздушная масса арктического происхождения, которая принесет с собой похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозам, температура воздуха может опуститься до -20 градусов, что добавляет "психологическую атмосферу тревожности".

Арктическая масса, которая придет в нашу страну, будет снижать температуру воздуха до маленьких, а затем до умеренных и сильных заморозков. Пик холода ожидается с 14 по 19 января.

В ночное время температура воздуха опустится до -15...-20 градусов. В это время стоит позаботиться о контроле потепления, состоянии автомобиля и подготовить изоляцию.

Помимо возможных морозов, Украину также ожидают и снегопады. В понедельник-вторник, 11-12 января, погода Украины определит антициклоническое поле, поэтому осадков в эти дни не ожидается. Однако уже 13 января активный циклон отойдет на юго-восток Украины и осложнит там погоду осадками (дождем и мокрым снегом).

В это же время циклон захватит восточную часть Украины, Днепропетровскую, Сумскую область и Запорожье принеся туда осадки и сильный ветер. Но быстро покинет наши пределы.

"13-14 января хвосты атмосферных фронтов северного циклона коснутся наших западных и северных регионов", - рассказывает Диденко, еще раз отмечая, что самый холодный ожидаемый период с 14 по 19 января.





Напомним, что рабочая неделя в Украине начнется с облачной морозной погоды. К тому же, синоптики прогнозируют облачность, с возможными порывами ветра.

Также "Страна" сообщала, что водителей предупредили о гололеде на дорогах, так как ухудшение погоды синоптики прогнозируют в пяти областях Украины.