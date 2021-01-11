Зимние праздники - хороший повод расслабиться и чаще всего они приводят к изменению режиму сна. В Минздраве рассказали, как восстановить нормальный режим сна.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Новый год, Рождество и длинные выходные - хороший повод расслабиться и отпраздновать, но иногда бывает трудно восстановить нормальный режим сна", - отметили в МОЗ.

Чтобы хорошо и быстро войти в привычный рабочий график, нужно следовать таким рекомендациям:

постарайтесь восстановить привычный график сна за несколько дней до первого дня работы (нужно ложиться спать каждый день и просыпаться в одно и то же время);

если вы любите отдыхать во второй половине дня - стоит за несколько дней до первого рабочего дня отказаться от него или соблюдать режим, при котором дневной сон не превысит 45 минут;

избегайте употребления кофеина за 6 часа до сна (также кофе, чая, сильногазированных напитков и шоколада);

не употреблять алкоголь и отказаться от курения, особенно перед сном;

не употреблять тяжелую, острую, сладкую пищу за 4 часа до сна (легкий перекус полностью допустим);

физическая активность полезна всем, но не перед сном (больше двигайтесь днем и вечером отправляйтесь на легкую прогулку);

сделайте комфортный температурный режим в спальне и регулярно проветривайте комнату;

обеспечьте тишину и снизьте освещение в спальне во время сна;

удалите из спальни электронные устройства, включая телевизоры, компьютеры, смартфоны (или хотя бы отключите их за 30 минут до сна).

В ЦОЗ напомнили, что взрослые должны спать не менее семи часов в день. А некоторым и этого будет мало: молодёжи во избежание хронических недугов нужно девять часов сна.

"Лишь небольшой группе счастливчиков достаточно спать до шести часов в сутки. Это предопределено генетическими факторами", - рассказали в МОЗ.

К тому же, кроме внешних последствий (серое лицо, синяки под глазами), недосып вызывает общую вялость, замедляет реакцию, ухудшает способность принимать решения - а это может привести к ДТП, критическим ошибкам в работе и т.д.

"Если регулярно не спать - это может вызвать риск хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые недуги, гипертония, ожирение, нарушения иммунитета и прочее", - добавили эксперты.





Напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, что такое здоровый сон и показали его признаки. К тому же, врачи назвали три главные составляющие качественного сна.

Также "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины решили, кому и сколько времени нужно тратить на физические упражнения во время локдауна для поддержания здоровья и благополучия.