Американский вице-президент Майкл Пенс будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на близкие к Пенсу источники.

"Вице-президент Майк Пенс посетит инаугурацию избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камилы Харрис", - говорится в сообщении.

По информации издания, во время беспорядков в Конгрессе ренее не этой неделе Пенс был вынужден скрываться в секретном бункере, но Трам ни разу не поинтересовался его состоянием.

"Пока вице-президент с семьей находился в бункере в Капитолии, президент не контактировал с ним, чтобы удостовериться в его безопасности и не осудил тех, кто призывал к смертной казни вице-президента", - рассказал собеседник издания.

NBC News напоминает, что участники беспорядков, которые проникли в здание Конгресса, кричали: "Казнить Пенса!".

Напомним, ранее действующий президент США Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию к Байдену.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили бы победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в здание.