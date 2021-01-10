Главу КСУ Тупицкого, которого отстранил Зеленский, заметили в Дубае на вилле за 300 тысяч в сутки. Фото
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прибыл в Дубаи, где отдыхает на курорте.
Соответствующие снимки опубликовал Телеграм-канал "Карточный Офис".
По информации издания "Цензор.НЕТ", глава Конституционного Суда отдыхает на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, стоимость которой составляет более 300 тысяч гривен в сутки. Там есть имеет 4 спальни и собственный бассейн.
Напомним, 29 декабря президент Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ
Однако в суде заявили, что Тупицкий продолжит работу, несмотря на указ Зеленского об отстранении.
Также сообщалось, что судьи КСУ обеспокоены решением Зеленского отстранить Тупицкого от должности.