Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прибыл в Дубаи, где отдыхает на курорте.

Соответствующие снимки опубликовал Телеграм-канал "Карточный Офис".

По информации издания "Цензор.НЕТ", глава Конституционного Суда отдыхает на вилле в отеле Kempinski Palm Jumeirah, стоимость которой составляет более 300 тысяч гривен в сутки. Там есть имеет 4 спальни и собственный бассейн.

Напомним, 29 декабря президент Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ

Однако в суде заявили, что Тупицкий продолжит работу, несмотря на указ Зеленского об отстранении.

Также сообщалось, что судьи КСУ обеспокоены решением Зеленского отстранить Тупицкого от должности.