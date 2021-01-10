Из-за пандемии Covid-19 многие украинцы вынуждены оставаться дома и проводить гораздо больше времени в сидячем положении. В Минздраве дали советы, как добавить в свой образ жизни физическую активность.

Об этом сообщает центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, поддерживать нормальный уровень физической активности зачастую сложно. Однако сейчас регулярная физическая нагрузка важна как никогда, потому что она:

полезна не только для тела, но и для ума, потому что помогает снизить высокое артериальное давление, контролировать вес, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и различных видов рака - болезней, которые часто повышают восприимчивость к Covid-19;

укрепляет скелетно-мышечные ткани, развивает координацию и баланс, повышает общий тонус организма (упражнения на баланс позволяют пожилым людям избегать падений и травм);

полезно для психики, так как снижает риск депрессии и снижения когнитивных расстройств, убирает деменцию и улучшает общее самочувствие;

может помочь соблюдать четкий распорядок дня и общаться с родными и друзьями.

В МОЗ дали рекомендации по уровню физической активности для разных возрастных групп для поддержания здоровья и благополучия.

самым маленьким детям рекомендуется не менее 180 минут в день заниматься различными видами физической активности любой интенсивности;

дети до 3-4 лет должны не менее 60 минут указанного времени заниматься умеренной и высокой интенсивностью физической нагрузки;

дети и подростки от 5 до 17 лет должны каждый день заниматься не менее 60 минут физическими упражнениями умеренной и высокой интенсивности и три раза в неделю должны включать упражнения на развитие скелетно-мышечных тканей;

всем взрослым в возрасте от 18 лет необходимо заниматься не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю занятий высокой интенсивности.

взрослым рекомендуется увеличить продолжительность занятий до 300 минут в неделю для дополнительного здоровья;

пожилые люди с ограниченной подвижностью должны выполнять упражнения на баланс минимум три раза в неделю, которые предотвращают риск падения.

В Минздраве отметили, что даже короткая тренировка с легкой физической нагрузкой, как ходьба или зарядка за 3-4 минуты помогут вам снять напряжение мышц и улучшить кровообращение и работу мышц.

К тому же, эксперты посоветовали выбрать тот вид спорта, который вам понравится и регулярно заниматься им для своего здоровья.





Напомним, что в МОЗ дали украинцам советы, как добавить в свой рабочий график физическую активность. В центре здоровья также призвали всех граждан следить за своим здоровьем.

Также в МОЗ дали украинцам советы, как быстро приспособится к удаленной работе из дома. Ведь сменить офис на "четыре стены" и разобраться с постоянным потоком видеозвонков вместо живого общения, для большинства - выход из зоны комфорта.