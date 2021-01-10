В полиции открыли уголовное дело по факту повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции (АТО) в Умани (Черкасская область).

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Полиция Умани открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО. По факту грубого нарушения общественного порядка сектором дознания Уманского районного управления полиции открыто уголовное производство", — говорится в нем.

Сообщается, что 8 января около девяти часов в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинам АТО на улице Небесной сотни.

На месте правоохранители установили факты повреждения 3 фотографий и прожектора, который подсвечивал Обелиск славы.

Напомним, в декабре в Киеве облили зеленой краской памятник воинам АТО/ООС у метро "Берестейская".

Также мы писали, что в Белграде задержали вандалов, которые вылили цемент на привезенный из Москвы Вечный огонь.