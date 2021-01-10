В воскресенье, 10 января, Минздрав дал советы, как приспособиться к работе онлайн из дома и как добиться максимальной эффективность своего труда.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

В частности, работа из дома - наша новая реальность, к которой многим людям пришлось приспособиться с началом пандемии Covid-19. Сменить офис на "четыре стены" и разобраться с постоянным потоком видеозвонков вместо живого общения, для большинства - выход из зоны комфорта.

Эксперты дали несколько советов, которые помогут адаптироваться к "новой нормальности":

соблюдайте распорядок дня (просыпайтесь и засыпайте одновременно, а начинайте и заканчивайте работать в обычном рабочем графике);

15 минутная зарядка, занятия йогой или другие физические нагрузки утром перед началом работы помогут вам чувствовать себя бодрым и лучше концентрироваться;

создавайте новые утренние ритуалы для смены привычного кофе в офисе с коллегами;

делайте обеденный перерыв, поешьте в другой комнате по возможности (это поможет соблюдать режим и перерыв дня);

выключите звук на телефоне, чтобы сосредоточиться на выполнении рабочих задач;

делайте упражнения регулярно, чтобы сократить время сидения (даже небольшая разминка, как ходьба или зарядка на 3-4 минуты, поможет снять напряжение мышц, улучшить кровообращение и работу мышц);

соблюдайте баланс работы и личной жизни, например, создавайте отдельные входы в ноутбук для работы и для личных дел;

добавьте другие настройки, заставка экрана, чтобы "отключить" рабочий режим в конце дня;

после окончания рабочего дня выйдите гулять - это может напомнить состояние "возвращения с работы" и поможет переключиться.



Напомним, что в МОЗ показали украинцам простые упражнения на карантине. Украинцам рассказали, как можно не отказываться от регулярных физических упражнений даже во время работы в офисе или удаленно.

Также "Страна" сообщала, что ученые выяснили, что удаленная работа плохо влияет на самочувствие. Кроме того, работа на удаленке снижала производительность и внимательность.