Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев обратил внимание на то, что украинские власти не реагируют должным образом на тайную "VIP-вакцинацию" для чиновников и бизнесменов и призвал привлечь к ответственности виновных.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Если это так, возникает много вопросов. Чего ждет председатель профильного комитета Михаил Радуцкий? Почему молчит министр здравоохранения Максим Степанов? Почему нет официальных комментариев или опровержений от премьера? Возможно эти должностные лица замешаны в деле или виновны по факту своего бездействия? Путь один-расследование, отставки и наказания. Подобная ситуация сложилась в Польше, там виновных быстро поймали и наказали. А что у нас? От СБУ и полиции пока тоже нет реакции", - написал Ковалев.

По его словам, это дело нельзя просто замять, а все ответственные должны быть срочно наказаны.

Напомним, 5 января "Страна" узнала, что украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину. Цена дозы – до 3000 евро.

Материал "Страны" вызвал большой резонанс, на него вынуждены были обратить представители власти. Так, глава Минздрава Максим Степанов признался, что еще до шумихи в прессе и соцсетях знал о подпольной вакцинации. Ситуацию прокомментировали и в Офисе президента.