Результаты исследования двух сотрудников Центра по профилактике и контролю заболеваний в США свидетельствуют, что больные Covid-19, у которых заболевание протекает бессимптомно, ответственны за меньшей мере 50% новых случаев передачи коронавируса.

Данные исследований опубликованы в JAME Network.

В частности, во исследований потенциальных распространителей коронавируса разделили на три группы: досимптомные больные, бессимптомные и симптомные. Ученые отследили уровень передачи SARS-CoV-2 от каждого из них.

После этого ученые смоделировали, за сколько случаев Covid-19 будет ответственна каждая группа в зависимости от времени, когда они наиболее заразны.

"Исходные предположения для модели заключались в том, что пиковая инфекционность приходилась на срединное время появления симптомов и что у 30% лиц с инфекцией никогда не появлялись симптомы, и на 75% они были так же заразны, как и те, у кого симптомы действительно развиваются", - отметили в ходе исследования ученые.

В совокупности эти исходные предположения предполагают, что на людей с инфекцией, у которых никогда не развиваются симптомы, может приходиться примерно 24% всех случаев передачи болезни.

"В этом базовом случае 59% всех случаев передачи произошло бессимптомным путем, в том числе 35% от лиц, не имеющих симптомов, и 24% от лиц, у которых никогда не развиваются симптомы. Согласно широкому диапазону значений для каждого из этих предположений, по крайней мере, 50% новых инфекций SARS-CoV-2, по оценкам, возникли в результате контакта с людьми с инфекцией, но без симптомов", - рассказали ученые.

Напомним, что по данным ВОЗ, бессимптомные пациенты с коронавирусом передают инфекцию другим лишь изредка. По их мнению, бессимптомное и досимптомное распространение вируса возможно в домах престарелых или между людьми, которые проживают в одном доме.

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