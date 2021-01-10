Главный тренер украинской сборной по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) может предоставить нашим спортсменам вакцину от коронавируса, чтобы они приняли участие в Олимпийских играх в Токио.

Об этом пишет "XSport".

"Есть информация, что может быть такое: если даже в Украину до того периода не дойдет массовая вакцинация, то за счет МОК выделят определенное количество вакцин (это небольшая цифра - 300-500). И сделают целенаправленную вакцинацию для всех участников Олимпийских игр", - сказал Тыртышник.

Перед этим глава МОК Томас Бах заявил, что организация будет способствовать вакцинации участников Олимпиады, чтобы провести Игры со зрителями.

Напомним, Олимпийские игры-2020 перенесли на 2021 в связи с пандемией COVID-19. Олимпиада в Токио пройдет летом - с 23 июля по 8 августа.

Также мы писали, что в МОК грозят исключить тяжелую атлетику из списка олимпийских видов спорта.