В Новой Зеландии, где застряли более 400 моряков из Украины и России, возле острова Окленд 19-летняя девушка погибла в результате нападения акулы.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 10 января.

В частности, полиция Новой Зеландии впоследствии подтвердила, что 19-летняя Кейла Марлоу погибла в результате нападения акулы.

Ее вытащили из воды на пляже Вайхи, в двух часах езды к юго-востоку от Окленда, поздно вечером в четверг из-за ранения ноги.

По словам сотрудников полиции, девушке вызвали скорую помощь, но она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Отметим, что последний случай смертельного нападения акулы в Новой Зеландии произошел в 2013 году, также вблизи Окленда.

"Более 60 видов акул живут в водах Новой Зеландии, однако на людей они нападают редко", - напомнили в материале.

Ранее "Страна" сообщала, что в Египте акула напала на украинских туристов. Лечение взяло на себя правительство Египта, семье оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также мы писали, что в июле в США из-за нападения акулы погибла женщина. На место чрезвычайного происшествия срочно приехали медики, но спасти пострадавшую не удалось.