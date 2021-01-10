В воскресенье, 10 января, представители компании Ryanair заявили, что 70% маршрутов из Киева будут остановлены до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

Об этом сообщает Avianews.

В частности, до весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из 30 из аэропорта "Борисполь" - в Вену, Берлин и Валенсию.

К тому же, с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

"На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону", - рассказали в материале.

В свою очередь, Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. В частности, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

А во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут - в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданськ будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель приостановит полеты по этому маршруту.

Напомним, что Ryanair с марта 2021 года начнет летать из Херсона в Краков. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Также Ryanair начнет летать из Киева в Венецию с марта года. Полеты будет осуществлять дочерним подразделением Malta Air в аэропорт Тревизо два раза в неделю - по вторникам и субботам.