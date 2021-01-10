В Японии специалисты Национального института инфекционных болезней заявили, что обнаружили новую мутацию коронавируса, не похожую на ту, что распространяется в Великобритании или ЮАР.

Об этом сообщает издание Nikkei в воскресенье, 10 января.

В частности, новый штамм коронавируса обнаружили 6 января у четырех человек возрастом от 20 до 40 лет, прилетевших 2 января в аэропорт Ханэда из Бразилии.

"Новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности", - сообщили представители института.

К тому же, новый тип коронавируса имеет некоторые общие черты с теми, которые распространены в Соединенном Королевстве и Южной Африке, но некоторые его части отличаются.

В новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время, в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", - уточнили в пресс-релизе института.

Напомним, что Япония ввела полный запрет на въезд для иностранцев из-за коронавируса-мутанта. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы, которые имеют долгосрочные визы.

Также "Страна" сообщала, что ВОЗ выпустила тревожный прогноз о распространении коронавируса-мутанта в Европе. Новый штамм уже стал основным в Британии и распространяется в Дании. В целом коронавируса-мутанта обнаружили уже в 22 европейских странах.