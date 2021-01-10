Президент Беларуси Александр Лукашенко во время интервью положил свою собаку на стол и рассказал, что ее зовут "малыш".

Об этом он сообщил во время интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

Так, во время интервью в комнату забежал белый шпиц Лукашенко. Тогда Бацька поставил собаку на стол и упомянул, что называет его "малыш", хотя он также рассказал, что обращается так и к своему сына Николаю. На это Николай заявил, что уже привык, что его так называют.

"Хорошо, когда есть такая опора. А вы говорите – малыш. Малыш (собака – Ред.) на столе вот лежит", - сказала Аскер-заде.

"Это тоже, да. Кстати, его тоже Малыш зовут", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной.

Также он сказал, что у него нет друзей кроме Путина.