В воскресенье, 10 января, в Индонезии спасатели обнаружили местонахождение двух черных ящиков потерпевшего крушение пассажирского самолета.

Об этом сообщает агентство BBC News.

В частности, представитель агентства транспортной безопасности страны Сорджанто Тжаджанто заявил, что они обнаружили местонахождение обоих черных ящиков.

Дайверы начнут их поднимать в ближайшее время и Тжаджанто высказал свои надежды на скорое получение их.

К тому же, следователи анализируют предметы, которые, по их мнению, являются колесом и частью фюзеляжа самолета.

"Море в этой части Индонезии относительно мелкое, а плохая погода, которая препятствовала спасательным операциям, теперь улучшилась, что делает более вероятным восстановление значительных частей", - добавили в материале.

Отметим, что крушение самолета, пропавший с радаров, произошло вчера, 9 января. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

Позже стало известно, что на разбившемся в Индонезии лайнере находились 65 человек. Все пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.