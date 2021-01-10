Лукашенко рассказал, как проходят его ссоры с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, были ли о него разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на повышенных тонах.
Об этом он рассказал во время интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".
"Ну зачем нам по телефону на повышенных тонах разговаривать? По телефону не повышают тон, у нас не принято это между главами государств. Но с Путиным вообще-то мы можем, с единственным человеком, поспорить, даже поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет", - заявил Лукашенко.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной.
Ранее президент Беларуси сказал, что у него нет друзей кроме Путина.
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