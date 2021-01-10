Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, были ли о него разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на повышенных тонах.

Об этом он рассказал во время интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Ну зачем нам по телефону на повышенных тонах разговаривать? По телефону не повышают тон, у нас не принято это между главами государств. Но с Путиным вообще-то мы можем, с единственным человеком, поспорить, даже поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Это только с близкими людьми возможно, а так нет", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной.

Ранее президент Беларуси сказал, что у него нет друзей кроме Путина.