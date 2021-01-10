Во Львовской области, где задержали продавца наркотиков, в автомобильной аварии на южном объезде Львова один человек погиб и четверо получили травмы.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 января около 20:15 возле базы отдыха "Львовская Швейцария".



В частности, столкнулись автомобиль ВАЗ-2106 под управлением жителя села Велыкосилки Каменка-Бугского района и Опель астра под управлением жителя Львова.

В следствии произошедшей аварии пассажир ВАЗ-2106 от полученных травм погибла на месте аварии, 4 человека с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова.

В данный момент причины и более подробная информация по поводу аварии выясняется полицией.



Напомним, что сегодня в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Пассажиры маршрутки получили травмы, а водитель легковушки погиб на месте.

Также "Страна" сообщала, что на перекрестке в центре Одессы столкнулись сразу пять авто, есть жертвы. По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств одно из них загорелось.