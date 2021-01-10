В мире раскручивается очередной скандал с американскими интернет-компаниями.

На этот раз он вызван действиями самого популярного в мире мессенджера - WhatsApp. Он вынуждает своих пользователей дать согласие на передачу их данных в Facebook - компанию, которая владеет данным сервисом.

После этого в Сети началась волна критики в адрес WhatsApp, а в одной из стран запретили его использование для госчиновников. Многие пользователи отказывают от мессенджера.

Интересно, что все это происходит в разгар двух параллельных процессов. С одной стороны американские власти задумали разделить компанию Марка Цукерберга, как монополиста на рынке интернет-мессенджеров.

С другой - соцсеть и другие ее коллеги по IT-бизнесу на днях ввели в США настоящую цензуру, забанив президента Дональда Трампа и его сторонников.

"Страна" разбиралась в том, почему в мире снова заговорили об интернет-монополизме американцев.

В чем проблема с в WhatsApp?

На этой неделе мессенджер обновил политику конфиденциальности, в которой говорится, что теперь все данные о пользователях будут попадать в Faebook.

"Как часть компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и делится ею. Мы можем использовать информацию, которую мы получаем от них, а они могут использовать информацию, которой мы с ними делимся, чтобы помогать разрабатывать, предоставлять, улучшать, понимать, настраивать, поддерживать и продвигать наши услуги, включая продукты компании Facebook", - утверждается на сайте приложения.

То есть, персональные данные пользователей - их переписки, геолокации, транзакции - теперь будут доступны всем компаниям, которые входят в "семейство" Марка Цукерберга.

Принимать новую политику по умолчанию предлагают новым пользователям. Также уведомление об этом приходит существующим. Причем говорится, что после 8 февраля без одобрения новой политики приложение работать не будет.

Впрочем, на данный момент, если нажать "Не сейчас" и отказаться от новой политики, мессенджер продолжает работать и отправляет сообщения. То есть WhatsApp пока не отключает своих пользователей.

Однако многие уже не ждут, пока все окончательно произойдет. В интернете пошла волна недовольства мессенджером. На которую WhatsApp ответил еще более интересно - что и так делился информацией с ФБ, причем начиная с 2016 года.

В итоге недовольство мессенджером вышло на международный уровень.

В Турции администрация президента заявила, что переходит на местный мессенджер BiP и удалит свои группы в американском приложении. За Эрдоганом то же самое сделали некоторые министерства и ведомства. После чего число подписчиков BiP выросло в Турции на миллион человек.

Власти этой страны вообще в последнее время ведут кампанию против иностранных соцсетей, требуя у них открывать представительства в Анкаре и работать в законодательных рамках Турции. Причем этот процесс идет не только там.

В Индии Ассоциация трейдеров обратилась к правительству и попросила его запретить мессенджеру внедрять новую политику.

"Правительство должно немедленно запретить WhatsApp внедрять новую политику - или же запретить работу WhatsApp и его материнскую компанию Facebook", - говорится в требовании ассоциации.

Там опасаются, что "все виды личных данных, платежных операций, контактов, местоположения и другой важной информации человека, использующего WhatsApp, могут быть использованы для любых целей". И напоминают, что таким образом США могут получить переписки и другие данные двухсот миллионов индусов, которые пользуются Facebook.

В соседнем Пакистане местные СМИ уже выпускают материалы, на какие мессенджеры перейти - среди них рекомендуется популярный в Украине Telegram.

Также показательный пример России. Перед Новым годом Путин подписал закон, который содержит целый список предписаний для соцсетей, которые управляются из-за рубежа. В частности - предусмотрена блокировка Google, Twitter, Facebook и Youtube, если те начнут вводить цензуру против российских граждан или СМИ. То есть - если будут блокировать их аккаунты. В ответ на это российские власти по новым законам получают право применить против них санкции - от штрафов до блокировки.

К WhatsApp это пока не имеет прямого отношения, но глобальный тренд развивается стремительно - региональные или мировые державы начинают жестко ограничивать американское доминирование в интернете.

Впрочем, вызвано это позицией самих американцев. В последнее время они превратили свои интернет-компании с одной стороны в монополистов big data и ведут слежку за пользователями по всему миру (что подтверждается историей с WhatsApp).

С другой - ввели политическую цензуру. В частности, тот же Facebook, который владеет "Вотсапом", на две недели забанил президента Дональда Трампа и продолжает блокировать его сторонников, которые выступают против фальсификации выборов. По сути приняв сторону одного из кандидатов - Джо Байдена.

Все это уже поставило серьезные вопросы к тому, как дальше соцсети будут влиять на выборы уже за пределами США.

Но и сами американские власти в общем-то не в большом восторге от того, как интернет-монополии подминают под себя пользователей и аккумулируют огромные массивы данных на людей.

Дело против Facebook

Меньше месяца назад на крупнейшую в мире соцсеть подала в суд Федеральная торговая комиссия при американском правительстве. По ее мнению, купив "Инстаграм" и "Вотсап", компания Цукерберга нарушила конкуренцию и стала монополистом - поскольку скупила перспективных конкурентов.

Инстаграм - это набиравшая обороты социальная сеть, которая перешла под контроль Facebook еще в 2012 году. А WhatsApp, который конкурировал с ФБ-мессенджером, стал частью империи Марка Цукерберга двумя годами позже.

Почему этот монополизм не интересовал правительство США ранее - можно только догадываться. Но ясно то, что происходящее - это не личная месть Трампа за то, что Facebook помечал его посты как недостоверные во время президентских выборов. А более глобальный процесс.

Известно, что в поддержку иска выступили генпрокуроры большинства штатов - в количестве 46 человек. То есть это сборная команда демократов и республиканцев. Они потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp. И в дальнейшем проводить такие сделки только с разрешения властей.

А на днях генпрокурор Техаса подал новый иск на Facebook, обвиняя его и компанию Google в сговоре на рынке интернет-рекламы. Сейчас ведется работа, чтобы это дело объединили с тем, которое открыла ранее торговая комиссия.

То есть над соцсетью сгущаются очень мрачные тучи. Кстати, многие именно этим объясняют такое рвение соцсети в деле блокировки Дональда Трампа. Высказываются мнения, что тем самым интернет-гиганты пытаются заслужить доверие новой президентской администрации. И, соответственно, избежать антимонопольных решений с их стороны.

Впрочем, даже если в США вопрос удастся "порешать", то все равно остаются указанные проблемы: слежка за пользователями и цензура. Что вызовет как сопротивление национальных правительств (и это уже началось), так и миграцию пользователей на другие платформы.

Удар от "Телеграма"

На проблемы WhatsApp всегда чутко реагировали их конкуренты из Telegram. Его создатель Павел Дуров после новой волны цензурных скандалов выдал новую порцию критики в адрес мессенджера.

Он напомнил, что WhatsApp долгие годы вообще не имел никакого шифрования и был "прозрачным" для хакеров и правительства США. А после он зашифровал свои данные - но на базе протокола, который создали американские власти.

То есть американские спецслужбы могут читать сообщения, отправленные по WhatsApp.

Дуров заявил, что его конкуренты не публикуют свой код, а вместо этого запутывают его, чтобы невозможно было провести проверку конфиденциальности и шифрования. В общем, главный посыл создателя "телеги" - WhatsApp не уважает пользователей и выкачивает из них данные.

Позиции Телеграма быстро растут. Если брать Европу и США, у него сейчас, по разным оценкам, 3-4 место. Дуров считает, что всплеск установок "Телеграма" начнется после того, как приложение запустит монетизацию для пользователей (то есть, позволит им зарабатывать на контенте).

Впрочем, пока Телеграм отстает от мирового лидера - WhatsApp - в четыре раза. И его рост до уровня ближайших конкурентов - это вопрос не одного года. Тем не менее, можно с уверенностью говорить, что последние скандалы с данными на пользователей ускорят этот процесс.