В Днепропетровской области, где мужчина подорвался на гранате, в следствии взрыва запала пострадали двое детей 14-ти и 6-ти лет.

Об этом сообщает пресс-служба областной Национальной полиции на своей странице в Facebook.

Данное событие произошло 9 января около 19:00 в частном доме в пгт Карнауховка Южного района Каменского. В результате взрыва дети 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица.

После произошедшего их доставили в областную детскую больницу. Установлено, что взрыв произошел по месту жительства семьи 6-летнего ребенка, где находился в гостях подросток.

В данный момент полиция открыла уголовные производства по факту травмирования двух детей. Предварительно установлено, что во время игры у ребят в руках взорвался запал от ручной гранаты.

"Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), сообщила пресс-служба областной Национальной полиции", - добавили в пресс-центре.

К тому же, правоохранители в ходе расследования установят обстоятельства преступления и происхождения боеприпаса.



Напомним, что в Николаеве мужчина подорвался на гранате. Полиция рассматривает две версии: самоубийство и неосторожное обращение с боеприпасами.

Также "Страна" сообщала, что в Донецкой области подросток подорвался на боеприпасе, пытаясь его распилить. К тому же известно, что в результате взрыва повреждений или возгораний зафиксировано не было.